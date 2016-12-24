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هكذا صفى “رونار” تركة “الزاكي” لاعبا تلو الآخر !

المصدر:  | 24 ديسمبر 2016 | رياضة |

هكذا صفى “رونار” تركة “الزاكي” لاعبا تلو الآخر !

أخبارنا المغربية :

منذ توليه مهمة الإشراف على تدريب المنتخب الوطني، أقدم المدرب الفرنسي هيرفي رونار على استبعاد عدد من اللاعبين الذين كانوا يشكلون العمود الفقري للأسود قبل التحاقه بدكة احتياط النخبة الوطنية، والأمر هنا يتعلق بحكيم زياش، وعصام العدوة، وأشرف لزعر، وعمر القادوري، ومحمد أمسيف، ومحسن ياجور.

رونار، وبعد إعلانه عن اللائحة النهائية للمنتخب الوطني المشاركة في نهائيات كأس إفريقيا للأمم، برر قرار التخلي عن عمر القادوري وأشرف لزعر بغيابة التنافسية، على اعتبار عدم مشاركتهما بشكل دائم مع نادييهما على التوالي نابولي الإيطالي ونيوكاسل الإنجليزي، وفق ما أوردته يومية “الأحداث المغربية”.

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