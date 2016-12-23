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صـادم .. مجزرة جنسية ضد 15 فتاة مغربية و اكتشاف جثة إحداهن في بئر

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | حوادث |

صـادم .. مجزرة جنسية ضد 15 فتاة متخلى عنهن و اكتشاف جثة إحداهن في بئر

أخبارنا المغربية :

أماط الاتحاد النسائي الحر، وهو جمعية تتابع حالات التحرش والاغتصاب، مقرها في الرباط، اللثام عن تفاصيل مجزرة جنسية مريعة، تمثلت في اغتصاب جماعي تعرضت له قبل أيام 15 فتاة متخلى عنهن، من قبل مجموعة من الشباب في ضواحي الرباط ، وفق ما جاء في يومية “الصباح ” .

و حسب المعطيات التي كشفها الاتحاد النسائي ، فالضحايا هن نزيلات دار رعاية خاصة بالفتيات، إذ بينهن واحدة تسمى ” الحسناء ” ، كانت ناشطات الاتحاد قد أودعنها مركز الرعاية بعدما انتشلنها من التشرد في المحطة الطرقية القامرة بالرباط، لكن سيكتشفن أنها لقيت حتفها مرمية في بئر مدشر بمنطقة الرماني، على خلفية حادث الاغتصاب الجماعي الذي تسبب في غليان غير مسبوق، منذ أول أمس الأربعاء، في صفوف التنظيمات الحقوقية والنسائية المغربية.

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