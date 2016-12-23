اختطاف طائرة ليبية على متنها 118 شخصا و تحويل مسارها الى مالطا

أفاد رئيس وزراء مالطا بأنه تم اليوم الجمعة تحويل مسار طائرة كانت تقوم برحلة داخلية بليبيا إلى مالطا.

وقال رئيس وزراء مالطا على موقع تويتر: “علمت بتحويل مسار طائرة اختطفت في رحلة داخلية بليبيا إلى مالطا”.

من جهتها، تحدثت وسائل إعلام مالطية عن وجود خاطفين على متن الطائرة هددا بنسفها فيما لم تعرف مطالب الخاطفين. وأوضحت أن الأمر يتعلق بطائرة “إيرباص” تابعة للخطوط الجوية الإفريقية كانت تقوم برحلة داخلية في ليبيا وعلى متنها 118 شخصا.

الوسوم: ليبيا

