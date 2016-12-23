قرعة كأس الملك .. برشلونة يواجه بلباو و ريال مدريد يصطدم بإشبيلية

أخبارنا المغربية :

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس ملك اسبانيا والتي اقيمت يوم الجمعة عن مواجهات ساخنة ، أبرزها مواجهة حامل اللقب برشلونة لنظيره اتلتيك بلباو .

و سيواجه وصيف بطل النسخة الماضية نادي اشبيلية نظيره ريال مدريد.

وستجرى مباريات ذهاب دور الـ16 بتاريخ 4 يناير المقبل في حين ان الإياب سيجرى يوم 11 من نفس الشهر.

و في ما يلي البرنامج الكامل :

لاس بالماس – أتلتيكو مدريد

ألكوركون – قرطبة

أتلتيك بلباو – برشلونة

ريال مدريد – اشبيلية

ريال سوسييداد – فياريال

ديبورتيفو لا كورونيا – الافيس

فالنسيا – سيلتا فيجو

أوساسونا – إيبار

الوسوم: اسبانيا , الملك , برشلونة , مباريات

