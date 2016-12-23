قرعة كأس الملك .. برشلونة يواجه بلباو و ريال مدريد يصطدم بإشبيلية
قرعة كأس الملك .. برشلونة يواجه بلباو و ريال مدريد يصطدم بإشبيلية
أخبارنا المغربية :
أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس ملك اسبانيا والتي اقيمت يوم الجمعة عن مواجهات ساخنة ، أبرزها مواجهة حامل اللقب برشلونة لنظيره اتلتيك بلباو .
و سيواجه وصيف بطل النسخة الماضية نادي اشبيلية نظيره ريال مدريد.
وستجرى مباريات ذهاب دور الـ16 بتاريخ 4 يناير المقبل في حين ان الإياب سيجرى يوم 11 من نفس الشهر.
و في ما يلي البرنامج الكامل :
لاس بالماس – أتلتيكو مدريد
ألكوركون – قرطبة
أتلتيك بلباو – برشلونة
ريال مدريد – اشبيلية
ريال سوسييداد – فياريال
ديبورتيفو لا كورونيا – الافيس
فالنسيا – سيلتا فيجو
أوساسونا – إيبار
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