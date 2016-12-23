ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > رياضة > قرعة كأس الملك .. برشلونة يواجه بلباو و ريال مدريد يصطدم بإشبيلية
مقالاث مشابهة
3 لاعبين مغاربة ينافسون على جائزة أفضل لاعب مغاربي سنة 2016 3 لاعبين مغاربة ينافسون على جائزة أفضل لاعب مغاربي سنة...
الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور
سينوح ينتقد غياب زياش عن كأس إفريقيا سينوح ينتقد غياب زياش عن كأس إفريقيا

قرعة كأس الملك .. برشلونة يواجه بلباو و ريال مدريد يصطدم بإشبيلية

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | رياضة |

قرعة كأس الملك .. برشلونة يواجه بلباو و ريال مدريد يصطدم بإشبيلية

أخبارنا المغربية :

أسفرت قرعة دور الـ16 لكأس ملك اسبانيا والتي اقيمت يوم الجمعة عن مواجهات ساخنة ، أبرزها مواجهة حامل اللقب برشلونة لنظيره اتلتيك بلباو .

و سيواجه وصيف بطل النسخة الماضية نادي اشبيلية نظيره ريال مدريد.

وستجرى مباريات ذهاب دور الـ16 بتاريخ 4 يناير المقبل في حين ان الإياب سيجرى يوم 11 من نفس الشهر.

و في ما يلي البرنامج الكامل :

لاس بالماس – أتلتيكو مدريد

ألكوركون – قرطبة

أتلتيك بلباو – برشلونة 

ريال مدريد – اشبيلية

ريال سوسييداد – فياريال 

ديبورتيفو لا كورونيا – الافيس

فالنسيا – سيلتا فيجو

أوساسونا – إيبار

 

الوسوم: , , ,

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “قرعة كأس الملك .. برشلونة يواجه بلباو و ريال مدريد يصطدم بإشبيلية”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب