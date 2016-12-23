نجلة ملياردير تدخل بسيارتها مع صديقتها إلى مطار العروي دون مراقبة

أخبارنا المغربية :

تزامنا مع الإجراءات الأمنية المشددة المفروضة على مختلف المرافق الحساسة، سمح المسؤولون عن مطار الناظور العروي بتواطؤ مع مسؤول الدرك الملكي بالمطار، بمرور نجلة ملياردير وصديقتها إلى أرضية المطار على متن سيارة تابعة للدرك الملكي بدون الخضوع إلى الإجراءات الأمنية المتعلقة بتفتيش الأمتعة، حسب قواعد سلامة الطيران المدني.

و أفادت مصادر مطلعة أن رئيس مصلحة الاستغلال التابعة للمكتب الوطني للمطارات، والرئيس بالنيابة لسرية الدرك الملكي بالمطار، ساهما في خرق الإجراءات الأمنية المعمول بها في حماية المطار وكذلك سلامة الطائرات داخل مدرج المطار، وهو ما اعتبرته المصادر، تقصيرا في مسؤوليتهما في ظل الإجراءات المفروض من طرف مختلف المصالح والأجهزة الأمنية على المرافق الحساسة بالبلاد، وفق ما جاء في يومية “الأخبار”.

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