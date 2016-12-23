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الحكم الصادر في حق مُدنسة مصاحف بمساجد ليساسفة

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | حوادث |

الحكم الصادر في حق مُدنسة مصاحف بمساجد ليساسفة

أخبارنا المغربية :

قضت المحكمة الابتدائية للدار البيضاء ، بالسجن أربع سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 500 درهم، في حق المرأة التي توبعت على خلفية تدنيس أحد مساجد ليساسفة.

و كانت المتهمة البالغة من العمر 43 سنة،  قد اعترفت بالمنسوب إليها، مؤكدة أثناء اعتقالها متلبسة بتدنيس المصاحف، أنها أقدمت على فعلتها رغبة منها في الحصول على أطفال بحكم أنها عاقر.

و قوبل الحكم على المعنية بالأمر بتصفيق و تكبير الحضور الذين غصت بهم قاعة المحكمة خاصة من ساكنة حي ليساسفة، الذي دنست المتهمة مساجدهم.

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