ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > رياضة > الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور
مقالاث مشابهة
3 لاعبين مغاربة ينافسون على جائزة أفضل لاعب مغاربي سنة 2016 3 لاعبين مغاربة ينافسون على جائزة أفضل لاعب مغاربي سنة...
الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور
سينوح ينتقد غياب زياش عن كأس إفريقيا سينوح ينتقد غياب زياش عن كأس إفريقيا

الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | رياضة |

الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور

أخبارنا المغربية :

كشفت صحيفة الشرق القطرية أن فريق الخور يبحث عن بديل للدولي محسن ياجور، مبرزة أن النادي القطري يبحث عن صيغة ودية لفسخ الارتباط بلاعبه المغربي.

وكان الاتحاد القطري قد غرم ياجور مبلغ 10000 ريال قطري، أي ما يعادل ثلاثة ملايين سنتيم مغربية، جراء تصرفه في مباراة الخور والوكرة، وعدم الالتزام بالروح الرياضية تجاه المنافس، وفق ما أوردته يومية ” المساء “.

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “الخور القطري يبحث عن بديل للمغربي محسن ياجور”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب