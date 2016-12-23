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بالفيديو.. انفجار هائل بسوق للألعاب النارية يخلف 26 جثة

المصدر:  | 23 ديسمبر 2016 | غير مصنف |

قتل 26 شخصاً على الأقل في انفجار وقع الثلاثاء في سوق للألعاب النارية في ضاحية تولبيتيك القريبة من العاصمة مكسيكو، بحسب حصيلة جديدة أوردتها السلطات المكسيكية. وأظهر فيديو حجم الانفجار الهائل والدخان الذي تصاعد من الموقع.

وقال المدعي العام لولاية مكسيكو اليخاندرو غوميز للصحافيين “لقد انتشلنا من عين المكان 26 جثة”، وذلك بعدما كانت حصيلة أولى أوردتها الشرطة الفدرالية أفادت بمقتل 9 أشخاص وإصابة 70 آخرين.

ووقع الانفجار بعد الظهر في هذا السوق المخصص لبيع الألعاب النارية والذي يستقبل سنويا الكثير من الزوار قبيل حلول عيدي الميلاد ورأس السنة.
وقال مدير جهاز الحماية الوطنية لويس فيليبي بوينتي لقناة تيليفيزا التلفزيونية إن “السوق اختفى بالكامل”.
وخلف الانفجار حريقا ضخما كان رجال الإطفاء لا يزالون يحاولون إطفاءه بعد الظهر، في حين انتشرت قوات الأمن في المكان.

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