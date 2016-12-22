ان كنت ترغب باختيار هده النسخة بشكل دائم، اضغط على: عربي  | Français  - English           
الرئيسية > حوادث > بالفيديو: انفجارات تهز حاويات مستودع بالمحمدية
مقالاث مشابهة
محققو الدرك يفكّون لغز جريمة قتل في كلميم محققو الدرك يفكّون لغز جريمة قتل في كلميم
مقتل عامل بعد انهيار جدار تحت قنطرة حي ديار بسلا مقتل عامل بعد انهيار جدار تحت قنطرة حي ديار بسلا
العثور على زي الدركي الذي سرق بالقليعة العثور على زي الدركي الذي سرق بالقليعة

بالفيديو: انفجارات تهز حاويات مستودع بالمحمدية

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | حوادث |

بالفيديو: انفجارات تهز حاويات مستودع بالمحمدية

 

أخبارنا المغربية-المحمدية :

عاشت مستودعات عشوائية بمنطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية، يوم أمس الأربعاء، انفجار آلاف من قنينات العطور.

ووفق مصادر صحفية محلية، فإن الانفجار  نتج عن الضغط الكبير الذي وقع بسبب تجمع كمية هائلة من قنينات العطر المنتهية الصلاحية، ما خلف نشوب حريق في عدد من الحاويات التي كانت بالقرب من المستودع..

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بمكان الحريق وتمكنوا من السيطرة على الحريق، بعدما ذاع دخان كثيف بسماء المنطقة وهو ماخلف هلعا وذعرا في صفوف ساكنة الشلالات.

 


الوسوم:

المزيد من مقالات:


   لا يوجد أي تعليق ل “بالفيديو: انفجارات تهز حاويات مستودع بالمحمدية”

أضف تعليقك









الآراء الواردة في التعليقات لا تعبر إلا عن آراء أصحابها

 شاركنا على جوجل بلس 

قناة ماروك برس

إعلان

أفضل المقالات

صورة و تعليق

326701benkiranetime-322531796326701.png

المزيد...

الصحافة



النهار المغربية بيان اليوم رشيد ماروك برس ماروك برس هسبريس إيلا�? الاحدات المغربية التجديد الشرق الأوسط الصباح العلم المساء المغربية المنتخب