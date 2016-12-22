بالفيديو: انفجارات تهز حاويات مستودع بالمحمدية

أخبارنا المغربية-المحمدية :

عاشت مستودعات عشوائية بمنطقة الشلالات ضواحي مدينة المحمدية، يوم أمس الأربعاء، انفجار آلاف من قنينات العطور.

ووفق مصادر صحفية محلية، فإن الانفجار نتج عن الضغط الكبير الذي وقع بسبب تجمع كمية هائلة من قنينات العطر المنتهية الصلاحية، ما خلف نشوب حريق في عدد من الحاويات التي كانت بالقرب من المستودع..

وأضافت ذات المصادر، أن عناصر الوقاية المدنية، حلوا بمكان الحريق وتمكنوا من السيطرة على الحريق، بعدما ذاع دخان كثيف بسماء المنطقة وهو ماخلف هلعا وذعرا في صفوف ساكنة الشلالات.





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