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فضال يرد على عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي فضال يرد على عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي

فضال يرد على عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | رياضة |

فضال يرد على عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي

أخبارنا المغربية – تطوان 

بعض عدم ورود اسمه في قائمة المنتخب المغربي الأولية المستدعاة لنهائيات أمم أفريقيا بالغابون، خرج الدولي المغربي زهير فضال بتدوينة  على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، قال فيها ” أتمنى كل التوفيق و النجاح لزملائي في المنتخب خلال التحضيرات و في كأس إفريقيا “.

و كان المدافع التطواني المحترف في صفوف ديبورتيفو ألافيس الاسباني، يمني النفس بالحضور ضمن تشكيلة الأسود في الكان ، لكن الناخب الوطني هيرفي رونار فضل الاعتماد على أسماء أخرى .

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