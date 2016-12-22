فضال يرد على عدم استدعائه إلى المنتخب المغربي

أخبارنا المغربية – تطوان

بعض عدم ورود اسمه في قائمة المنتخب المغربي الأولية المستدعاة لنهائيات أمم أفريقيا بالغابون، خرج الدولي المغربي زهير فضال بتدوينة على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، قال فيها ” أتمنى كل التوفيق و النجاح لزملائي في المنتخب خلال التحضيرات و في كأس إفريقيا “.

و كان المدافع التطواني المحترف في صفوف ديبورتيفو ألافيس الاسباني، يمني النفس بالحضور ضمن تشكيلة الأسود في الكان ، لكن الناخب الوطني هيرفي رونار فضل الاعتماد على أسماء أخرى .

الوسوم: الأسود , الاجتماعي , التطواني , المنتخب , الوطني

