رونار يتلقى صفعة كبرى قبل أسابيع من انطلاق الكـان
رونار يتلقى صفعة كبرى قبل أسابيع من انطلاق الكـان
أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
كشف الموقع الرسمي لفريق نيس الفرنسي، أن اللاعب المغربي يونس بلهندة سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4 و 6 أسابيع ، بسبب تعرضه لكسر على مستوى أحد أصابع قدمه، بعد خضوعه للفحص الطبي اليوم الخميس.
و بالتالي تأكد بشكل شبه رسمي غيابه عن المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالغابون ، و التي ستنطلق يوم 14 يناير المقبل الى غاية 5 فبراير .
وقد ينادي الناخب الوطني هيرفي رونار على حكيم زياش أو عمر القادوري في حال تأكيد غياب بلهندة بصفة رسمية.
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