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رونار يتلقى صفعة كبرى قبل أسابيع من انطلاق الكـان

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | رياضة |

رونار يتلقى صفعة كبرى قبل أسابيع من انطلاق الكـان

أخبارنا المغربية : عادل الوزاني 

كشف الموقع الرسمي لفريق نيس الفرنسي، أن اللاعب المغربي يونس بلهندة سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح ما بين 4 و 6 أسابيع ،  بسبب تعرضه لكسر على مستوى أحد أصابع قدمه، بعد خضوعه للفحص الطبي اليوم الخميس.

و بالتالي تأكد بشكل شبه رسمي غيابه عن المشاركة في بطولة أمم أفريقيا بالغابون ، و التي ستنطلق يوم 14 يناير المقبل الى غاية 5 فبراير .

وقد ينادي الناخب الوطني هيرفي رونار على حكيم زياش أو عمر القادوري في حال تأكيد غياب بلهندة بصفة رسمية.

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