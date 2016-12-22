الفيزازي يشعل الفيسبوك بتدوينة حول قاتل السفير الروسي واستغلاله لاسم الرسول خلال الاغتيال

أخبارنا المغربية ــ جمال مايس

خرج الشيخ السلفي محمد الفيزازي بتدوينة حول عملية قتل السفير الروسي بتركيا ، حيث اعتبر أن اغتيال السفير الروسي بتركيا جريمة إرهابية نكراء لا يقرها شرع ولا دين.

وأردف الفيزازي :” ونحن كمسلمين نستنكر استخدام المجرم مرتكب الجريمة اسم نبى الرحمة صلى الله عليه وسلم عقب ارتكاب جريمته، فالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته السمحة براء من هذه الجرائم النكراء”.

ومباشرة بعد نشر الفيزازي لهذه التدوينة تقاطرت الردود من المعلقين ،حيث اختلفت وجهة نظرهم بين مؤيد ورافض.