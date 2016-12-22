ماكاينش المزاح….الدرك الملكي يلقي القبض على تلاميذ هددوا بتفجير ثانويتهم

أخبارنا المغربية : العربي المرضي

وجد 3 تلاميذ يدرسون بمستوى الباكلوريا أنفسهم خلف القضبان بعدما تعامل الدرك بجدية مع المنشورات التهديدية التي قاموا بتوزيعها داخل المؤسسة التعليمية التي يدرسون بها بصفرو.

وحسب يومية المساء في عددها ليوم غد، فإن المتهمين قاموا بتوزيع منشورات داخل ثانوية أبي سالم العياشي يتوعدون فيها بتفجير المؤسسة، لتصدر النيابة العامة أمرا باعتقالهم والتحقيق معهم.

هذا وقالت مصادر مقربة من التحقيق أن مصالح الدرك الملكي تخشى أن تكون لهؤلاء التلاميذ ارتباط بتنظيمات إرهابية.

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