غريب… عصابة خطيرة تسرق البطاريات والعجلات من السيارات الفلاحية وهذا ما فعلته بخزان وقود لشاحنة! 

أخبارنا المغربية : جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل”أخبارنا” أن حي أوربيع ببني ملال اهتز صباح اليوم على وقع سرقات غريبة نفذها أفراد عصابة إجرامية متخصصة في سرقة السيارات .

ووفق المصدر ل”أخبارنا” فاللصوص سرقوا عجلتين وبطارية من سيارة فلاحية من نوع “اسيزي” وأيضا عجلتين وبطارية من سيارة فلاحية ثانية من نوع “ميتسيبيشي” ، وأفرغوا خزان الوقود في برلميل من شاحنة كانت مركونة ، ثم لاذوا بالفرار .

واستنفرت ولاية الأمن ببني ملال عناصرها وفتحت الشرطة القضائية تحقيقا في الموضوع ، ولا تزال تباشر التحريات من أجل تحديد هوية اللصوص.

هذا وكانت بني ملال والفقيه بن صالح مسرحا لثلاثة سرقات طالت سيارتين فلاحيتين بكل من تمكنونت واولاد علي الواد ، وسيارة من نوع مرسيديس ، لم يعثروا عليها لحد الان.

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