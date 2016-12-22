اختيار 40 مشروعا جمعويا في إطار برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني لقمة كوب 22 (وزارة)

أعلنت الوزارة المكلفة بالبيئة أنه تم اختيار 40 مشروعا جمعويا من بين 300 طلب تمويل للمشاريع توصلت به من جمعيات بيئية تنشط في جميع جهات المملكة، وذلك في إطار برنامج دعم مبادرات المجتمع المدني لقمة المناخ (كوب 22).

وأوضح بلاغ للوزارة، توصلت وكالة المغرب العربي للأنباء بنسخة منه اليوم الخميس، أن المبلغ المخصص لهذا الدعم وصل إلى 9,85 مليون درهم، في حين يصل المبلغ المخصص لكل مشروع ما بين 100 و450 ألف درهم ضمن البرنامج الذي تنفذه الوزارة المكلفة بالبيئة، بشراكة مع الصندوق العالمي للبيئة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية.

وأضاف البلاغ أنه جرى اختيار هذه المشاريع من قبل لجنة تقييم تضم ممثلين عن الوزارات المعنية وعن قطب المجتمع المدني بلجنة الإشراف على تنظيم مؤتمر المناخ (كوب 22)، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وذلك بناء على معايير اعتمدتها اللجنة بدعم من خبراء في الميدان.

وذكرت الوزارة أن البرنامج يأتي في إطار تنظيم الدورة 22 لمؤتمر الأطراف للاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية (كوب 22) الذي شكل فرصة للجمعيات المغربية النشيطة في مجال البيئة والتنمية المستدامة، للتعريف بقدراتها الابتكارية في مجال التنمية المستدامة ومكافحة التغيرات المناخية.

وأشارت إلى أن المشاريع الجمعوية الأكثر إبداعا تم عرضها على هامش (كوب 22) وعرفت إقبالا كبيرا لدى المشاركين في المؤتمر، مضيفة أنه سيتم في مرحلة مقبلة العمل على تعريف أكبر بهذه المشاريع من أجل نشرها على المستويين الوطني والدولي.

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