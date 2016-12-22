إبراهيموفيتش: إذا ما منحوني الكرة الذهبية سأسلمها فوراً لميسي

أكد مهاجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، اليوم الخميس، أنه إذا ما تم منحه جائزة الكرة الذهبية هذا العام أو في أي عام آخر، سيسلمها شخصياً في اليوم التالي لميسي.

وفي تصريحات نقلتها شبكة إسبن الرياضية في نسختها الأرجنتينية، أثنى المهاجم المخضرم كثيراً على النجم الأرجنتيني وزميله في “البلوغرانا” سابقاً.

وعلى الرغم من الانطباع الذي كان سائداً بعدم وجود تناغم كبير بين الثنائي أثناء فترة تواجد إبراهيموفيتش في الفريق الكاتالوني موسم (2009-10)، ربما لعدم قدرة المدير الفني حينها، بيب غوارديولا، على الاستفادة من إمكانياتهما معاً داخل تشكيلة الفريق، إلا أن المهاجم السويدي دائماً ما يخرج بتصريحات يثني فيها كثيراً على ميسي.

وكانت المناسبة الأخيرة تعليقاً على اختيارات الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، والتي ذهبت هذا العام للبرتغالي كريستيانو رونالدو، إذ أوضح لاعب المان يونايتد أن لاعبه المفضل، بالإضافة إلى نفسه، سيكون دائماً ليو ميسي.

وقال في هذا الصدد: “إذا ما منحوني الكرة الذهبية هذا العام أو في أي عام آخر، سأسلمها شخصياً في اليوم التالي لميسي”.

ولا تعد هذه هي المرة الأولى التي يفصح فيها إبراهيموفيتش صراحة عن تفضيله للاعب “البلوغرانا” عن لاعب الفريق “الملكي”، إذ أكال المديح للنجم الأرجنتيني في تصريحات لشبكة سي إن إن الأمريكية في 2013.

وقال إبرا حينها: “موهبة ميسي طبيعية، بينما موهبة رونالدو جاءت نتيجة للتدريبات بالإضافة إلى بعض الأضواء المسلطة عليه”.