الكشف عن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب أفريقي

جاء الجزائري رياض محرز ضمن القائمة الثلاثية لأفضل لاعب كرة قدم أفريقي في 2016، بينما خرج مواطنه إسلام سليماني والمصري محمد صلاح.

وأعلن الاتحاد الأفريقي، اليوم الخميس، القائمة النهائية وضمت إلى جانب محرز (لاعب ليستر سيتي) الثنائي بيير إيمريك أوباميانغ (مهاجم الغابون وبروسيا دورتموند) الفائز بالجائزة في العام الماضي، والسنغالي ساديو ماني (مهاجم ليفربول).

وضمت القائمة السابقة خمسة لاعبين قبل استبعاد سليماني زميل محرز في ليستر سيتي ومهاجم روما الإيطالي، محمد صلاح.

وكان محرز من أهم أسباب فوز ليستر بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي لأول مرة، كما حصل اللاعب الجزائري الموهوب على جائزة أفضل لاعب بالمسابقة في الموسم الماضي في إنجاز كبير.

أما أوباميانغ فيتألق باستمرار في قيادة هجوم دورتموند، بينما يظهر ماني بشكل رائع مع ليفربول وسجل مؤخراً هدف الفوز 1-0 على إيفرتون في مباراة قمة الإثنين الماضي.

وسيعلن الفائز في حفل جوائز الاتحاد الأفريقي في 5 يناير (كانون الثاني) المقبل في نيجيريا.

وأعلن الاتحاد الأفريقي أيضاً ترشيح ثلاثة لاعبين لجائزة أفضل لاعب أفريقي داخل القارة، وهم حارس صن داونز الجنوب أفريقي، الأوغندي دينيس أونيانغو، ولاعب زيمبابوي خاما بيليات، ومهاجم مازيمبي من الكونغو الديمقراطية ومنتخب زامبيا رينفورد كالابا.

وسيشهد الحفل أيضا إعلان الفائزين بعدة جوائز أخرى منها أفضل لاعب شاب وأفضل موهبة واعدة وأفضل مدرب وأفضل فريق وأفضل حكم.