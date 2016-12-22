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فضيحة بالفيديو.. وضعوا ” الكولا” لاخفاء تشققات بطريق تم تدشينها منذ 6 أشهر فقط !

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | الأخبار |

فضيحة بالفيديو.. وضعوا ” الكولا” لاخفاء تشققات بطريق تم تدشينها منذ 6 أشهر فقط !

فضيحة بالفيديو.. وضعوا ” الكولا” لاخفاء تشققات بطريق تم تدشينها منذ 6 أشهر فقط !

أخبارنا المغربية : مروان بنصالح 

فضحت الأمطار المطرية الأخيرة جانبا من الطريق المتواجدة بشارع العلويين بدوار جبالة التابع لمقاطعة بلدية أحصين بسلا الجديدة ، حيث ظهرت تشققات في الطريق التي لم يمر على تدشينها سوى 6 أشهر.

و حسب فيديو نشرته فعاليات بالمنطقة على مواقع التواصل، قام المسؤولون باغلاق الشقوق بمادة الكولا لاخفائها ، لكن التساقطات الأخيرة فضحت حقيقة المشروع الذي أوضحت ذات المصادر أنه شهد تلاعبات بخصوص عرض الطريق المحدد سلفا في 15 مترا قبل أن يصبح 7 أمتار.

المزيد من التفاصيل في هذا الفيديو : 


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