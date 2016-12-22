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الشماخ في طريقه للعودة إلى المنتخب المغربي

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | رياضة |

 

أخبارنا المغربية : محمد الميموني

أكدت تقارير إعلامية أن الدولي المغربي مروان الشماخ في طريقه إلى العودة إلى المنتخب الوطني بعدما تلقى عرضا من الجامعة الملكية للانضمام إلى الطاقم التقني للأسود.

وحسب ذات المصدر، فإن رئيس الجامعة فوزي لقجع قدم للشماخ هذا العرض وذلك من أجل الاستفادة من الخبرة التي راكمها سواء في الأندية التي لعب بها أو داخل المنتخب.

هذا ومن المرجح أن يقبل الشماخ بالعرض المغربي خاصة وأنه في حالة بطالة مع تضاؤل أماله في العثور على فرق تسمح له بمواصلة مشواره كلاعب كرة قدم وهو في سن 33.

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