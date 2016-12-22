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المغرب يطرد محاميين مناصرين لجبهة البوليساريو

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | عالم |

أخبارنا المغربية 

طردت السلطات المغربية أول أمس الثلاثاء محاميين أجنبيين مؤيدين لجبهة البوليساريو ومنعهما من دخول مدينة العيون.

وتسعى جبهة البوليساريو لفتح معارك دبلوماسية وإعلامية وحقوقية في أوروبا بدعم من ناشطين للضغط على المغرب من خلال تنظيم زيارات لهؤلاء الناشطين يكتبون تقارير يدعون فيها انتهاكات حقوقية بالمنطقة.

وكان المحاميان خوسى ربرت و نيبس كوبص في طريقهما إلى مدينة العيون، إلا أنه تم منعهما في مطار العيون من الدخول وتم إرجاعهما إلى الجزر الكناري”. 

تجدر الإشارة إلى أن المغرب سبق له أن قام بترحيل عشرات الذين يأتون إلى الأقاليم الجنوبية للمملكة، تحت غطاء حقوق الإنسان، إلا أنهم معروفون بمواقفهم المعادية للوحدة الترابية للمملكة.

 

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