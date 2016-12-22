طرق الوقاية من الفيروس المعوي “النوروفيروس” في الشتاء

قالت الجمعية الألمانية لأمراض الجهاز الهضمي والأيض إن الإصابة بالفيروس المعوي المعروف باسم “نوروفيروس” تكثر في فصل الشتاء.

وأوضحت أن النوروفيروس ينتقل عبر الاتصال المباشر مع شخص حامل للمرض أو من خلال لمس الأسطح، التي لمسها شخص مصاب من قبل، مثل لوحة مفاتيح الكمبيوتر ومقابض الأبواب وكوب ماء.

وتتمثل أكثر الأعراض شيوعاً في الإسهال والقيء. وتنصح الجمعية الأشخاص المصابين بالبقاء في المنزل وتجنب الاتصال مع الآخرين، باستثناء مَن يقدمون الرعاية. وينبغي على المصابين استخدام المناشف الخاصة بهم. ويُفضل تنظيف المرحاض وحوض غسل الوجه ومقابض الأبواب والأرضية بعد الاستخدام بواسطة المناديل المخصصة للاستعمال لمرة واحدة.

كما ينبغي غسل المناشف وملابس المصاب في درجات حرارة عالية لقتل الفيروس. وبالنسبة لمَن يشرف على شخص مصاب، فينبغي عليه استخدام القفازات المخصصة للاستعمال لمرة واحدة، والتخلص منها عدة مرات في اليوم.

وينبغي شرب الكثير من السوائل، مثل العصائر المخففة والحساء والشاي المحلى بالسكر، نظرا لفقدان الجسم الكثير من السوائل والإلكتروليت.

وعلى الرغم من تراجع الأعراض، إلا أن الفيروس يظل يخرج مع البراز لمدة تصل إلى أسبوعين، لذا ينبغي على المصابين عدم الإسراع في العودة إلى العمل والبقاء في المنزل لمدة يومين على الأقل بعد تلاشي الأعراض، والحفاظ على نظافة المرحاض باستمرار.

ويلزم استشارة الطبيب في حالة تدهور الحالة العامة للمريض، وتزيد خطورة هذا التدهور في حالة الأطفال دون خمس سنوات، والأشخاص فوق السبعين. وقد يكون من المفيد قبل الذهاب إلى المستشفى إجراء اتصال مسبق، لأن مصابي “النوروفيروس” يتم عزلهم قدر الإمكان، لمنع انتشار العدوى.

وللوقاية من النوروفيروس، ينبغي غسل اليدين جيداً وبشكل متكرر على مدار اليوم، خاصة بعد ملامسة الأسطح سالفة الذكر أو الاتصال المباشر بأحد المصابين.