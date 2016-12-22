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5 إجراءات سهلة لعلاج انتفاخ البطن والغازات 5 إجراءات سهلة لعلاج انتفاخ البطن والغازات
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5 إجراءات سهلة لعلاج انتفاخ البطن والغازات

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | صحة |

من المعروف أن بعض الأطعمة والمشروبات تسبب انتفاخ المعدة، مثل الملفوف (الكرنب) ومشروبات الصودا. لكن بالإمكان تخفيف هذا الانتفاخ أو تفاديه، إذا اتبعت الإجراءات التالية:

المضغ. عندما تشعر بجوع شديد حاول قدر الإمكان عدم الأكل بسرعة. يساعد بطء المضغ والبلع على تفادي انتفاخ المعدة. الوقت المثالي لتناول وجبة رئيسية هو 30 دقيقة، استمتع بتذوق الأكل خلالها، ولا تأكل وجبتك بسرعة.

التمارين. الجلوس لفترات طويلة في السيارة والمكتب وأمام التلفزيون يؤدي إلى تراكم الغازات وانتفاخ البطن. يحتاج جسمك إلى المشي 10 دقائق يومياً على الأقل، أو ممارسة التمارين الرياضية لبضع دقائق.

الترطيب. عند الشعور بانتفاخ لا يخطر ببالك أن شرب الماء سيحل المشكلة، على الرغم من أن هذه الخطوة هي الأولى للتخلص من الانتفاخ. وبشكل عام جفاف الجسم يزيد الغازات والنفخة.

الألياف. إذا كان انتفاخ المعدة وغازات البطن مشكلة متكرّرة احرص على زيادة كمية الألياف الغذائية في طعامك. توجد الألياف بكثرة في الفواكه والخضروات.

التدخين. استنشاق دخن السجائر أحد أسباب زيادة انتفاخ المعدة، ويساعد الإقلاع عن التدخين على حل المشكلة.

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