نينتندو: 40 مليون تحميل لـ”سوبر ماريو ران” في 4 أيام فقط

أعلنت شركة نينتندو أن لعبتها المحمولة “سوبر ماريو ران” حققت أكثر من 40 مليون تنزيل بعد أربعة أيام فقط من إطلاقها على نظام التشغيل آي أو إس، لتحطم بذلك الرقم القياسي كأسرع الألعاب انتشاراً على هذه المنصة.

وعلى الرغم من النجاح الكبير الذي حققته أول لعبة محمولة تضم شخصية ماريو، التي تُعد الأكثر شهرةً في تاريخ الألعاب الإلكترونية، إلا أن المراجعات الأولية للعبة سببت اضطراباً لمساهمي الشركة اليابانية، الأمر الذي أدى إلى انخفاض أسهمها بنسبة 10% منذ إطلاقها قبل نحو أسبوع.

وكانت نينتندو، التي تملك أيضاً حقوق لعبة الواقع المعزز الشهيرة “بوكيمون غو” التي أصبحت حديث الساعة منذ إطلاقها في شهر يوليو (تموز) الماضي، قد دخلت سوق الألعاب المحمولة بعد المبيعات المخيبة لمنصة الألعاب “وي يو”.

وحتى يوم أمس الأربعاء، كانت لعبة “سوبر ماريو رن” تتربع على قمة تصنيفي “أهم التطبيقات المجانية” و “أفضل إجمالي التطبيقات” على متجر آب ستور، بينما ما تزال لعبة “بوكيمون غو” ضمن قائمة أهم 10 تطبيقات، وفي المركز الثامن تحديداً.

يُشار إلى أن لعبة “سوبر ماريو ران” تتوفر على مجاناً، ولكن يتعين على المستخدم دفع مبلغ 10 دولارات أمريكية للتمتع بكافة محتوى اللعبة، إذ إن المحتوى المتاح مجاناً مقيد بثلاثة مستويات فقط.

وجاء الإعلان عن الرقم القياسي الجديد الذي حققته اللعبة في بيان رسمي، لكن نينتندو لم تتطرق إلى عدد المستخدمين الذي يقومون بشراء اللعبة كاملةً، ولكن يتوقع محللون أن تترواح النسبة بين 5 و 9% فقط، وهي نسبة عليا بقليل مقارنة بغيرها من الألعاب من نفس الفئة.

وكانت الشركة اليابانية قد أعلنت عن “سوبر ماريو ران” خلال حدث الإعلان عن هاتفي “آي فون 7″ و”آي فون 7 بلس” في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي تعتزم إطلاق المزيد من الألعاب المحمولة، بما في ذلك سلسلة المغامرات Fire Emblem ولعبة البناء Animal Crossing في شهر مارس (آذار) المقبل.