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نظارة بلاي ستيشن الافتراضية تدعم يوتيوب نظارة بلاي ستيشن الافتراضية تدعم يوتيوب
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نظارة بلاي ستيشن الافتراضية تدعم يوتيوب

المصدر:  | 22 ديسمبر 2016 | تكنولوجيا |

يجلب تحديث جديد لتطبيق يوتيوب دعماً لنظارات بلاي ستيشن للواقع الافتراضي “بلاي ستيشن في آر” من سوني، لمشاهدة مقاطع فيديو الموقع برؤية بانورامية بزاوية 360 درجة.

ولاحظ عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي من ضمنها ريديت وفيس بوك وتويتر أن نظارة سوني للواقع الافتراضي تدعم تطبيق يوتيوب كجزء من تحديث يحمل الرقم (1.09)، وهذا التحديث على ما يبدو غير متاح للجميع في كل مكان، ولكن سيتم إرساله بالتدريج ليصل إلى كافة المستخدمين حول العالم.

يُذكر أن المستخدمين كانوا في السابق مضطرين لاستخدام تطبيقات فيديو خاصة بالواقع الافتراضي لمشاهدة المحتوى الخاص بهم، لكن مع التحديث الجديد لتطبيق يوتيوب الذي يدعم نظارات الواقع الافتراضي، سيصبح بإمكان أصحاب نظارة بلاي ستيشن في آر للواقع الافتراضي الوصول إلى مكتبة ضخمة من مقاطع الفيديو الداعمة للواقع الافتراضي، والاستمتاع بها عن طريق النظارة.

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