سامسونغ تطلق أخف لاب توب في العالم

كشفت شركة سامسونغ النقاب عن أخف لاب توب في العالم من خلال تقديم موديل جديد بشاشة 13.3 بوصة من سلسلة “لاب توب 9″، خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات CES المقبل.

وأوضحت الشركة الكورية الجنوبية أن وزن الجهاز اللاب توب الجديد لا يتعدى 820 غراماً ويتمتع بشاشة قياس 13.3 بوصة وبدقة وضوح 1920×1080 بكسل، وبالتالي فإنه يقل بمقدار 100 غرام مقارنة بجهاز أبل ماك بوك المشابه.

كما أن الموديل 15 بوصة يأتي بوزن أقل من واحد كيلوغرام بفضل تصنيع جسم أجهزة اللاب توب الجديدة من التيتانيوم، ويبلغ سُمك أجهزة سامسونغ الجديدة 13.9 و14.9 مم، وتعتمد على نظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز الجديد.

ومن الواضح أنه بسبب التصميم النحيف والخفيف لأجهزة اللاب توب الجديدة يتعين على المستخدم تقديم بعض التنازلات فيما يتعلق بفترة تشغيل البطارية التي تأتي بسعة 30 وات ساعة، والتي تتيح فترة تشغيل تبلغ حوالي 7 ساعات. ولكن بفضل تقنية الشحن السريع فإنه يمكن إعادة شحن البطارية بالكامل في غضون 80 دقيقة. وإذا رغب المستخدم في استعمال جهاز اللاب توب لمدة أكثر من ساعتين فإنه يتعين عليه شحن البطارية لمدة 20 دقيقة فقط.

وتشتمل باقة التجهيزات التقنية لأجهزة اللاب توب الجديدة من سامسونغ على معالجات إنتل كور i5 أو i7، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 أو 16 غيغابايت، وتزخر الأجهزة الجديدة بأقراص الحالة الساكنة SSD بسعة 256 غيغابايت، مع توفير دعم شبكة WLAN اللاسلكية (802.11 ac) وتقنية البلوتوث 4.1 وكذلك مستشعر بصمة الأصابع مع دعم وظيفة ويندوز Hello. وتضم أجهزة اللاب توب الجديدة اثنين من منافذ “يو إس بي 3.0″ ومنفذ “يو إس بي- سي” ومنفذ “إتش دي إم آي”، بالإضافة إلى فتحة بطاقات الذاكرة الخارجية “مايكرو إس دي”.

ولم تفصح الشركة الكورية الجنوبية أية تفاصيل بشأن موعد طرح أجهزة اللاب توب الجديدة في أسواق المنطقة العربية أو أسعارها المتوقعة.

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