“ماتقيش ولدي” تدخل على الخط في قضية هتك إمام عرض طفلة قاصر بأحد مساجد أصيلة

أخبارنا المغربية :

أفادت منظمة “ماتقيش ولدي” أنه تم إلقاء القبض على إمام مسجد بمدينة أصيلة رفقة قاصر لا يتجاوز عمرها 17 سنة بمسجد بذات المدينة، حيث دأب الإمام على استغلال القاصر لمدة سنتين لإشباع نزواته الجنسية بمقابل مادي إلى حين القاء القبض عليه متلبسا بجرمه بغرفة تابعة للمسجد الذي يشتغل به إماما وخطيبا.

و في بلاغ بهذا الخصوص، أكدت المنظمة أنها أمام هذه الجريمة ” تقف حائرة فهل يكفي فقط استنكار والتنديد بالفعل أم أن طبيعة الجناية وشخص الجاني أكبر من لغة الشجب والرفض”، مضيفة ” وإننا كمنظمة نرفض تعريض أماكن العبادة للقذارة والوسخ و أن يؤم صلواتنا وحوش مفترسة ، ننبه الرأي العام أمام تنامي الاعتداءات من هذا النوع إلى خطر يهدد أمكنة العبادة وهي تحولها إلى أمكنة للمارسات الوحشية لكونها مكان للسترة وبعيدة عن الارتياب”.

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